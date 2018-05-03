Масл-кар Dodge Challenger Hellcat обновят в ретростиле

Сегодня марка Dodge распространила в Сети первые изображения с обновленным масл-каром Challenger SRT Hellcat.

Подробностей об обновленной модели в компании не раскрывают, при этом судя по тизерным изображениям, капот у автомобиля выполнен в стилистике автомобилей 1960-1970 годов.

Технические характеристики масл-кара не раскрывают, но по предварительной информации под капотом автомобиля будет расположен двигатель объёмом 6,2 литра, мощность которого составит 735 л.с.

Также есть вероятность, что опции у обновленной модели будут от модели SRT Demon с 852-сильным мотором.