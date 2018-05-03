Российский автогигант продолжает расширять географию своего присутствия и новым рынком стал Тунис, где стартовали продажи внедорожника LADA 4×4.

Партнером российском компании в Тунисе является ARTES, которая сотрудничает давно с марками альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а именно Renault, Nissan, Dacia.

Доля компании ARTES на рынке Туниса составляет 15,7%. Новый дилерский центр по продажам автомобилей LADA был открыт в Тунисе, а открытие сопровождалось торжественным мероприятием.

В шоу-руме предлагается трехдверная версия LADA 4х4 Urban в топовой версии. В компании ARTES охарактеризовали внедорожник как автомобиль для охотников, фермеров, ветеринаров или искателей приключений.

Оценили отечественный внедорожник в 38 650 тунисских динаров минимум или 16 тысяч долларов. Сейчас автомобили Лада поставляются на рынки 30 стран мира.