Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe дебютирует до конца 2018 года‍

Презентация купеобразного кроссовера Porsche Cayenne Coupe будет проходить, по предварительным данным, на автосалоне в Париже осенью.

Как сообщают зарубежные инсайдеры, презентация кроссовера состоится до конца 2018 года. Новинку позиционируют как конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Отличаться кросс-купе от обычной версии будет более покатой крышей. По некоторой информации, моторная гамма купеоебрзной версии модели будет представлена теми же силовыми установками, что и у Porsche Cayenne.

Таким образом, в линейке двигателей ожидается твин-турбо двигатель мощностью 550 л.с. Кроме Porsche Cayenne Coupe в компании намерены представить возрождённую 928 серию, а к 2020 году появится и полностью электрический Macan.