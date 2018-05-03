Новинкой является трековый суперкар, созданных из композитных материалов и имеющий идеальную развесовку по осям.
Компания Brabham представила 710-сильный суперкар BT62
03.05.2018 13:20
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Компания Brabham представила 710-сильный суперкар с названием BT62. Его масса составляет 972 кг. Длина новинки составляет 4 460 мм, ширина и расстояние между осями – 1950 и 2 695 мм.
Карбоновый автомобиль будет приводить в движение восьмицилиндровый двигатель с рабочим объёмом цилиндров 5,4 литра.
Его мощность составляет 710 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 666 Нм. Пару двигателю составит шестискоростная секвентальная коробка передач.
Суперкар BT62 будет выпущен ограниченным тиражом всего 70 штук. Стоимость одного экземпляра составит порядка миллиона фунтов стерлингов.
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