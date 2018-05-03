Компания Brabham представила 710-сильный суперкар BT62

Новинкой является трековый суперкар, созданных из композитных материалов и имеющий идеальную развесовку по осям.

Компания Brabham представила 710-сильный суперкар с названием BT62. Его масса составляет 972 кг. Длина новинки составляет 4 460 мм, ширина и расстояние между осями – 1950 и 2 695 мм.

Карбоновый автомобиль будет приводить в движение восьмицилиндровый двигатель с рабочим объёмом цилиндров 5,4 литра.

Его мощность составляет 710 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 666 Нм. Пару двигателю составит шестискоростная секвентальная коробка передач.

Суперкар BT62 будет выпущен ограниченным тиражом всего 70 штук. Стоимость одного экземпляра составит порядка миллиона фунтов стерлингов.