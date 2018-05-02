Обновленный Fiat 500X полностью рассекречен на шпионских снимках

В компании Fiat готовят обновление для небольшого кроссовера 500X, который получит не только расширенную цветовую гамму, но также и небольшое обновление в экстерьере и дополнительное оборудование.

На днях в сети появились изображения обновленного кроссовера без камуфляжной пленки. Опубликованные шпионские снимки новинки демонстрируют автомобиль в новом цвете, а данные зарубежных профилирующих сайтов говорят, что в кроссовере появятся обновленные противотуманные фары и обновлённая оптика.

В салоне стоит ожидать панорамную крышу, обновленный профиль кресел и акценты в цвет кузова. Предположительно в Fiat 500X моторная гама останется без изменений, а количество опций при заказе автомобиля существенно расширится.