«Бэтмобиль» от Ford: машина со встроенным мотоциклом поразила интернет

Ford уже не единожды патентовал очень смелые решения в автомобилестроении и среди них было даже шагающее кресло, но теперь в компании решили запатентовать подобие «бэтмобиля».

Конечно это не автомобиль как был в фильме, а всего лишь легковушка, в которой встроен электрический мотоцикл, а нечто подобное показали в фильме «Тёмный рыцарь».



Поданная в прошлом году заявка на модульный автомобиль сейчас доступна для публичного ознакомления и в ней описывают автомобиль, в котором между передними креслами встроен электрический мотоцикл.

При надобности водитель его может извлечь и продолжать движение оставив автомобиль, к примеру, на парковке. Стоит отметить, что это всего лишь патент и не обязательно такой гибрид транспортного средства станет серийным или хотя бы выйдет в качестве концепта.