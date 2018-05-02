Интерьер нового кроссовера Ford Kuga рассекречен в Сети

В Сети опубликовали шпионские фотографии автомобиля Ford Kuga новой генерации. На новой партии снимков показали и салон кроссовера.

Судя по фото в интерьере модели произойдут изменения, в том числе и появится новая информационно-развлекательная система, подобная той, что была использована в Ford Focus 2019 года.

По данным экспертов, на фото запечатлен салон базовой версии кроссовера. Подробностей о технической оснащенности автомобиля сейчас нет, но есть предположение, что со сменой поколений Ford Kuga получит обновленную моторную гамму.

В линейке двигателей ожидается появление нового мотора. Также стоит отметить, что тестовый прототип кроссовера стал больше. В кроссовере значительно увеличился задний свес и был перенесен на другую сторону лючок бензобака.