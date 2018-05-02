Иск был подан компанией Nikola Motor в суд, расположенный в штате Аризона.
В США не могут поделить дизайн: Nikola Motor требует от Tesla $2 млрд
02.05.2018 19:32
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В иске говорится, что производитель автомобилей с электрическими силовыми установками Tesla использовал патенты, которые принадлежат Nikola Motor.
В частности, иск компания решилась подать после выпуска электрического грузовика Tesla Semi. Последний был представлен в ноябре прошлого года.
Дело в том, что представленный грузовик получил внешность, схожую с Nikola Motor. В последней насчитали нарушения в шести патентах, где есть упоминания об описании нескольких аэродинамических характеристик, в числе которых двери, крылья, ветровое стекло.
Теперь Nikola Motor требует от Tesla компенсацию в размере двух миллиардов долларов.
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