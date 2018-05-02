В США не могут поделить дизайн: Nikola Motor требует от Tesla $2 млрд

Иск был подан компанией Nikola Motor в суд, расположенный в штате Аризона.

В иске говорится, что производитель автомобилей с электрическими силовыми установками Tesla использовал патенты, которые принадлежат Nikola Motor.

В частности, иск компания решилась подать после выпуска электрического грузовика Tesla Semi. Последний был представлен в ноябре прошлого года.

Дело в том, что представленный грузовик получил внешность, схожую с Nikola Motor. В последней насчитали нарушения в шести патентах, где есть упоминания об описании нескольких аэродинамических характеристик, в числе которых двери, крылья, ветровое стекло.

Теперь Nikola Motor требует от Tesla компенсацию в размере двух миллиардов долларов.