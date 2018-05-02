Компания МАЗ начала производство грузовиков класса «Евро-6»

В пресс-службе Минского автомобильного завода сообщили, что первый грузовик с двигателем «Евро-6» уже передан клиенту.

МАЗ начал серийное производство грузовиков класса «Евро-6», причем сначала такие грузовые авто будут выпускать небольшими партиями, но постепенно объёмы их выпуска будут увеличиваться.

Пока же на заводе проходит освоение полноценного серийного производства грузовиков класса «Евро-6». Автомобили с такими силовыми установками тестировались на полигонах Чехии, Германии, Венгрии, России и Беларуси.

Вес седельного тягача с колесной формулой 4×2 составит 8,25 тонны. Он сможет везти автопоезд массой до 44 тонн.

В движение грузовик МАЗ-5440M9 приводится мотором от Мерседес, который имеет мощность 475 лошадиных сил и работает в паре с роботизированной трансмиссией. Два бака общей вместимостью 1 100 литров топлива выполнены из алюминия, отмечают в компании.

Автомобиль также обладает электронной тормозной системой, системой курсовой устойчивости, центральным замком с пультом ДУ и элекростеклоподъемниками.

После завершения пробеговых испытаний автомобили будут серийно комплектовать GPS-навигатором, системами контроля полосы движения и экстренного торможения при обнаружении препятствий.