Марка «DS» электрифицирует свои модели до 2025 года

Под брендом DS в течении ближайших лет будут предлагаться только гибридные или полностью электрические автомобили.

Как рассказали представители компании, марка DS электрифицирует все свои модели к 2025 году, а первой электрифицированной моделью становится DS 7 Crossback E-Tense 4X4.

Этот автомобиль получил гибридную силовую установку с суммарной отдачей 300 л.с. Серийная версия новинки появится в следующем году.

Первая полностью электрическая модель будет представлена этой осенью на автосалоне в Париже. По некоторым данным электрокаром станет товарный вариант представленного два года назад концепта DS E-Tense.

Силовая установка в это купе имела мощность 402 л.с. На разгон до 100 км/ч потребуется 4,5 секунды, а максимальная скорость будет 250 км/ч. Заявленный запас хода составляет 360 км/ч.