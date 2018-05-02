Porsche представила новый гибридный кроссовер Cayenne E-Hybrid, который в составе силовой установки получила трехлитровый турбированный двигатель V6.

Мощность ДВС составляет 340 лошадиных сил, а электромотор получил отдачу 136 л.с. В паре с силовой установкой работает восьмискоростная автоматическая коробка передач Tiptronic S. Суммарная отдача силовой установки составляет 462 л.с., а показатель крутящего момента равен 700 Нм.

Подзаряжать батареи кроссовера можно как с помощью специальной зарядки, на что уйдет 2,3 часа, либо от обычной розетки, правда тут время зарядки будет 7,8 часа. Заявленный расход топлива составит 3,2 – 3,4 л/100 км.

Для разгона от нуля до первой сотни Porsche Cayenne E-Hybrid потребуется пять секунд, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 253 км/ч.

Только на одной подзарядке кроссовер проедет 44 километра. В экстерьере гибридная версия кроссовера будет отличаться цветом тормозных суппортов, а в салоне будет модернизированная информационно-развлекательная система. Цена за гибридный Cayenne E-Hybrid составит 89 822 евро или 6,75 миллиона рублей.