Datsun 7 мая представит обновленный хэтчбек Datsun GO

Доказательством того, что хэтчбек Datsun GO получил обновление и готовится к презентации, становятся шпионские фотографии, оказавшиеся в распоряжении зарубежных изданий.

Отличаться обновленный вариант хэтчбека будет новой более массивной радиаторной решеткой, иными бамперами, а также обновленной оптикой.

В салоне появится новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, а также модернизированная приборная панель.

Моторная линейка будет представлена 1,2-литровым бензиновым мотором с отдачей 68 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать с переднеприводной системой. Официальная премьера хэтчбека Datsun GO состоится 7 мая.