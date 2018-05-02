Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых иномарок в мае 2018 года

Автомобильные эксперты подготовили новый рейтинг, в который вошли самые дешевые автомобили на российском рынке в мае 2018 года.

Стоит отметить, что в целом в списке остались знакомые модели, однако за последнее время их стоимость изменилась.

Впрочем, лидером ТОП-5 самых дешевых иномарок в мае 2018 года все также остается Ravon R2. Правда стоимость за автомобиль 2018 года уже выросла и составляет 489 тысяч рублей, тогда как автомобиль 2017 года окажется дешевле.

Следом за самым дешевым автомобилем с автоматом располагается седан Datsun on-DO, который на российском рынке оценен в 444 тыс. рублей за модель 2017 года и451 тыс. за автомобиль этого года выпуска.

Третье место определилось за седаном Ravon Nexia, у которого цена за прошлогоднюю модель составляет 449 тыс., а за модель 2018 года просят уже 499 тыс. рублей.

В ТОП-5 самых дешевых иномарок в мае 2018 года вошел Brilliance H230 и FAW Oley с ценниками 460 тыс. и 491 тыс. рублей соответственно.