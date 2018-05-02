Таким образом, новый роскошный седан Bentley Mulsanne может стать электромобилем, о чем рассказали представители компании в общении с журналистами зарубежного издания Autocar.

Электрическая версия флагманского седана появится со сменой поколений, а произойдет это до 2020 года. Что касается обычных ДВС в автомобиле, то от него могут отказаться.

С выходом электрического Bentley Mulsanne компания планируется побороться за покупателей таких моделей как новый Rolls-Royce Phantom и автомобили бренда Lagonda от Aston Martin.