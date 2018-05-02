В Subaru признали фальсификацию расхода топлива у 903 автомобилей

Subaru провела внутреннее расследование и предварительно установила, что действительно в её автомобилях могут быть фальсифицированная информация о расходе топлива.

Недавно появилась информация, согласно которой автопроизводитель фальсифицировал данные по расходу топлива в своих автомобилях.

После проверок юридической фирмы Ohno and Tsunematsu совместно с представителями Subaru было установлено, что заявленный расход топлива в 903 автомобилях не соответствует действительности.

Речь идет об автомобилях, которые были выпущены в период с 2012 по 2017 год. Среди этих автомобилей есть Forester и XV.

Руководство компании уже официально извинилась за фальсификацию, а также в компании заявили, что подобного больше не повторится.