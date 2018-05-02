Названы самые популярные японские автомобили в России в 2018 году‍

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» подготовили рейтинг, в который вошли самые продаваемые японские марки за первый квартал текущего года.

Так, был составлен ТОП-5 самых популярных марок японских автомобилей, который возглавила компания Toyota. Объём продаж автомобилей этой марки составил 19 051 шт., что превышает прошлогодний результат на 2,6%.

На второй строчке располагается бренд Nissan с результатом 16 885 проданных авто, что на 17% больше, чем за первый квартала 2017 года.

В тройке лидеров располагается японская компания Mitsubishi, у которой в этом году объём реализованных автомобилей составил 6 967 штук, а это на 124% больше.

На четвертой и пятой строчках расположились Mazda и Datsun, у которых за отчетный период продажи составили 6 255 и 5 134 реализованных авто, что на 25,3 и 0,6% больше соответственно.

Лидером среди моделей японских авто стал Toyota RAV4. Объём продаж модели на российском рынке составил 6262 ед. (-9,7%).