BelkaCar дополнила свой автопарк еще 200 единицами KIA Rio X-Line

Российская компания BelkaCar получила еще 200 машин Rio X-Line, теперь ее автопарк состоит из 2125 авто, среди которых 500 единиц KIA Rio X-Line.

Как сообщают представители компании, большая часть парка составляет KIA Rio, но для клиентов также предлагают модели Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLA, которых в автопарке доступно 300 и 125 единиц соответственно.

Все автомобили BelkaCar можно заказать через специальное мобильное приложение, через которое происходит выбор и оплата за аренду.

Стоит отметить, что каршеринг в столице и регионах набирает большую популярность, и как рассказали в BelkaCar, 64% клиентов являются собственниками автомобилей, при этом используют арендованную машину, так как это порой выгоднее, чем ездить на собственном автомобиле.