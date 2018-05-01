JMC представила особую версию брутального пикапа JMC Yuhu‍

Эта модель получила внедорожные элементы и на выбор две силовых установки. Так, особую версию оборудовали бамперами, выполненными из металла, защитным силовым каркасом безопасности, лебёдкой, а также металлической защитой днища и прожектором.

Также особым в этом пикапе будет т окрас кузова – сине-голубой. Моторная гамма такой модификации будет представлена турбированным бензиновым двигателем с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Его мощность составляет 205 л.с. Вторым мотором становится турбодизель объёмом 2,4 литра, который выдаст 140 лошадиных сил мощности.

В качестве трансмиссии будет выступать шестискоростная механика или автомат, а система привода будет на все колеса.