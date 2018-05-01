Несмотря на то, что прибыль электрокары пока приносят мизерную, компания все же намерена инвестировать в их разработку еще 100 миллионов долларов.

В общении с зарубежными журналистами представители компании BMW рассказали, что производство электрокаров обходится слишком дорого, хотя за ними будущее.

Как известно, сейчас власти многих стран стараются поддерживать в первую очередь тех производителей, которые создают электрифицированные автомобили. Также при покупке электромобилей для покупателей предоставляют скидки и другие преимущества.

При этом продажи таких авто по-прежнему находятся на низком уровне, в то время как основную прибыль автопроизводителям продолжают приносить авто со стандартными ДВС.

Ситуация по мнению представителей BMW может изменится только через несколько лет, когда технологии усовершенствуют и производство электрокаров будет уже не таким дорогим.

Этому поспособствует создание силовых установок пятого поколения, но BMW будет инвестировать 100 миллионов долларов на создание электрических установок шестого поколения, которые по предварительным подсчетам появятся уже в 2025 году и будут обходится существенно дешевле, чем пятого поколения.

Уже к 2025 году немецкая компания намерена создать 25 новых электрифицированных моделей, из которых 12 будут с полностью электрическими силовыми установками.