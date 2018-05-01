McLaren не намерена создавать собственный кроссовер‍

При этом это не касается McLaren, руководство которого не намерено выпускать кроссовер и поставило в этом вопросе точку.

Ранее появлялись слухи, что есть вероятность появления кроссовера McLaren, однако они не подтвердились. В компании отметили, что у них есть четкая направленность, которой они и будут следовать.

В McLaren заявили, что кроссоверы и внедорожники не могут быть спортивными или утилитарными. К тому же производитель не сможет реализовать в низ новую концепцию, в которой, к слову, предусматривается минималистичный дизайн.

Как выразились представители McLaren, они не хотят выпускать SUV, который будет «засорять улицы».