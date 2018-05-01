Кроссовер Lifan X60 принес «китайцам» самую большую выручку в РФ‍

Такие данные приводят аналитики из «АвтостатИнфо», опубликовавшие рейтинг самых прибыльных моделей среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке.

За основу рейтинга были взяты данные по продажам автомобилей за первый квартал текущего года. Так, Lifan X60 приносит самую большую выручку среди «китайцев» в России и за отчетный период модель продали на сумму 568,5 млн рублей с продаж 618 единиц.

На втором месте оказался Lifan Solano, который был реализован в количестве 705 штук на сумму 486,4 млн рублей. Lifan Myway оказался в тройке лидеров.

Объём продаж составил 544 экземпляра и 473,2 млн рублей. Следом за этим седаном оказались Chery Tiggo и Haval H6.

С продаж 559 и 333 единиц кроссоверов компании выручили 472,2 млн и 452,2 млн рублей соответственно. В целом по итогам первых трех месяцев года китайских автомобилей было продано на сумму 5,2 млрд рублей.