Такие данные приводят аналитики из «АвтостатИнфо», опубликовавшие рейтинг самых прибыльных моделей среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке.
Кроссовер Lifan X60 принес «китайцам» самую большую выручку в РФ
01.05.2018 11:15
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За основу рейтинга были взяты данные по продажам автомобилей за первый квартал текущего года. Так, Lifan X60 приносит самую большую выручку среди «китайцев» в России и за отчетный период модель продали на сумму 568,5 млн рублей с продаж 618 единиц.
На втором месте оказался Lifan Solano, который был реализован в количестве 705 штук на сумму 486,4 млн рублей. Lifan Myway оказался в тройке лидеров.
Объём продаж составил 544 экземпляра и 473,2 млн рублей. Следом за этим седаном оказались Chery Tiggo и Haval H6.
С продаж 559 и 333 единиц кроссоверов компании выручили 472,2 млн и 452,2 млн рублей соответственно. В целом по итогам первых трех месяцев года китайских автомобилей было продано на сумму 5,2 млрд рублей.
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