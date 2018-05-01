«АвтоВАЗ» с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд Lada‍

Российский автогигант переписал ценник на весь модельный ряд LADA с 1 мая, о чем свидетельствуют данные мониторинга цен на новые автомобили, проведенного агентством «Автостат».

Цены поднялись на все модели и их комплектации в пределах от 10 до 25 тысяч рублей. Так, с первого мая автомобили Гранта, Калина, Приора, а также внедорожник 4х4 стали дороже на десять тысяч рублей.

На столько же стал дороже Ларгус в грузовой и пассажирской версиях, тогда как Ларгус кросс прибавил в цене 15 тысяч рублей.

Седан и биотопливная Веста, а также универсал Веста и хэтчбек XRAY также стали дороже на 15 тыс. Наибольшее удорожание произошло для кросс-версии универсала – плюс 25 тысяч рублей.

Напомним, что это уже второе удорожание автомобилей Лада с начала 2018 года. В январе «АвтоВАЗ» поднял цены на все модели Lada в среднем на 15 тыс. рублей.