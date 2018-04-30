Тюнинг-ателье Hennessey «прокачало» маслкар Dodge Demon

На американском рынке продают Dodge Demon, который был специально разработан для дрэг-рейсинга. Под капотом этой машины установлен V-образный восьмицилиндровый мотор объёмом 6,2-литра и мощностью 840 л.с. и 1 044 Нм крутящего момента.

С таким мотором Demon разгоняется от 0 до 96 км/ч за 2,3 секунды, но тюнеры из Hennessey Performance посчитал, что потенциал мотора раскрыт не полностью и доработали его своим методом.

В итоге купе стало выдавать 1 056 л.с. и 1 311 Нм, а разгон до 96 км/ч теперь занимает 1,96 секунды.

Четверть мили тюнингованный Dodge Demon проехал за 9,65 секунды. Пакет доработок для Dodge Demon получил название HPE1000, а из чего он состоит пока не сообщается, также пока не называет его стоимость.

