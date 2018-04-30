Эксперты рассказали, чем опасны автомобильные ароматизаторы

Практически каждый автомобилист хотя бы раз в жизни использовал в автомобиле ароматизаторы, которых сейчас существует огромное множество. Многие пользуются этими «пахучками» постоянно и во многих автомобилях можно увидеть «елочку», либо спрей, или ароматизатор, который вставляется в вентиляционную решетку и так далее.

Все эти средства предназначены для уничтожения всевозможных запахов, в том числе и запах бензина, однако не каждый из автомобилистов задумывается, что все ароматизаторы являются опасными для здоровья в первую очередь тех людей, которые проводят за рулем большое количество времени.

Не менее вредна «пахучка» и для детей. К слову, автомобильные ароматизаторы запрещены в Финляндии и это неспроста. Мы решили разобраться, почему опасны ароматизаторы и по какой причине они запрещены в Финляндии.

Дело в том, что более 95% из всех предлагаемых на рынке ароматизаторов состоит из нефти, а за счет сильных синтетических ароматов водители и пассажиры просто не ощущают неприятные запахи.

В таких средствах присутствуют различные разрушители запахов, канцерогенные и токсичные вещества, которые являются разрушителями иммунной системы.

В числе опасных веществ, присутствующих в ароматизаторах есть этанол и ацетон, который применяется в основном для хвойных и цитрусовых ароматов. Не менее опасным является и вещества фталаты, которые понижают иммунную систему, а при длительном вдыхании таких веществ можно заработать астму. Кроме этого, это вещество вызывает охриплость голоса.

По статистике 34% людей, использующих в своем автомобиле хотя бы один из ароматизаторов страдают проблемами со здоровьем, а именно происходят воспалительные процессы в дыхательных путях, страдают слизистые оболочки и даже возникают проблемы с кожей и приступы бронхиальной астмы.

Что касается Финляндии, то её еще называют экологической страной, поэтому автомобильные пахучки там запрещены. По статистике 70% жителей Финляндии, которые услышали присутствие в транспорте какого-либо ароматизатора, стараются покинуть его.