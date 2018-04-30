Владельцы рассказали, ржавеет ли седан Lada Vesta

На российском рынке Lada Vesta и Lada XRAY оказались достаточно популярными моделями и как неоднократно сообщал портал «Твоё Авто» со ссылкой на аналитиков, Vesta удерживает лидирующие позиции в общем рейтинге продаж.

Эти модели уже достаточно давно предлагаются в России и за все время продаж уже можно получить представление насколько это надежные автомобили.

Но для убеждения портал Lada Online решил получить обратную связь от владельцев Vesta и среди них был проведен опрос.

В нем спрашивали насколько владельцы довольны антикоррозионной защитой машины. Оказывается, этот автомобиль ржавеет на сварных швах, некоторых деталях подвески и выхлопной системы.

После детального осмотра эксперты к опросу добавили, что в Vesta есть недостаточно хорошо обработанные полости кузова, к тому же в них собирается влага, что приведет к появлению ржавчины.

