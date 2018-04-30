Эксперты назвали ТОП-5 лучших внедорожников за 500 000 рублей

Для некоторых автомобилистов очень важны внедорожные качества автомобиля для поездок, например, на дачу или природу. Но, что делать если необходим неплохой внедорожник, а приобрести новый не получается?

Конечно же нужно обратится на рынок подержанных автомобилей, однако там громадный выбор и внедорожников в том числе, а вот как выбрать действительно хороший внедорожник, да еще и стоимостью до 500 тысяч рублей посоветовали эксперты.

Автоэксперты «КП» подготовили небольшой рейтинг, в который вошли лучшие внедорожники с ценником до 500 тысяч рублей. Впрочем, ожидаемо на первой строчке оказался внедорожник Chevrolet Niva, у которого достаточно простая конструкция, а также плюсом его станет доступность запасных частей.

Минусом называют слабоватый двигатель, а также отсутствие автоматической коробки. На второй строчке ТОП-5 лучших внедорожников за 500 000 рублей расположился Suzuki Grand Vitara. За эту цену на рынке можно найти хороший экземпляр 2005-2008 года выпуска.

Третьим в рейтинге оказался кроссовер Nissan X-Trail, причем рекомендуется покупать автомобили 2000-2007 г. и с бензиновым 2,5-литровым двигателем.

Также лучшим внедорожником стоимостью до 500 тысяч назвали Jeep Cherokee/ Liberty 2001-2007 г. На последней строчке ТОП-5 оказался Skoda Octavia Scout 2004 — 2009 годов с двухлитровым двигателем и механической коробкой передач.