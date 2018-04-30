Ford готовит «внедорожную» версию хэтчбека Ford Focus Active

Пятидверный хэтчбек получит изменения в экстерьере, которые улучшат его внедорожные качества. Серийное производство новинки запланировано на предприятии компании в Китае.

Так, у хэтчбека появился пластиковый обвес, увеличенный на 30 мм дорожный просвет, а также увеличенные свесы.

В движение «внедорожный» Ford Focus Active будет приводится трёхцилиндровым двигателем. Рабочий объём цилиндров бензинового мотора составляет 1,5 литра, который выдает в обычном хэтчбеке 148 и 180 л.с. Какая мощность двигателя будет в новой версии в компании не сообщили.