«УАЗ» начнёт сборку своих автомобилей в Узбекистане

Ульяновский автомобильный завод рассматривает возможность запуска производства своих автомобилей на предприятии в Узбекистане.

Сейчас представители компании ведут переговоры, которые находятся на начальном этапе.

Руководство «УАЗа» считает, что в Узбекистане автомобили компании будут востребованы, а в целом рынок является очень перспективным, а сборка автомобилей будет экономически целесообразной.

Если переговоры пройдут удачно и УАЗ начнет собирать автомобили в Узбекистане, то скорее всего первыми моделями, которые станут на конвейер, окажется внедорожник Патриот, пикап, а также УАЗ Профи.