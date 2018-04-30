70-летний юбилей отмечает компания Land Rover

30 апреля 1948 года стало официальной датой рождения компании Land Rover. Сегодня автопроизводитель отмечает уже 70-летний юбилей.

В этот день ровно семьдесят лет назад был представлен первый и необычный внедорожник Land Rover, который показали в Амстердаме.

Эта модель и стала своего рода прародителем целого семейства внедорожников Land Rover. Стоит отметить, что хотя и официальной датой рождения компании является 30 апреля 1948 года, первый прототип автомобиля британской марки был построен годом ранее.

Между тем в Москве в ночь с 21 на 22 апреля состоялся самый большой парад автомобилей Land Rover, чтобы установить рекорд Гиннесса.

На третьем транспортном кольце собралось 2 152 внедорожника, а для фиксации рекорда были собраны все материалы с фотографиями участников, а также указанием GPS-координат.

Также на месте присутствовал и официальный представитель Guinness World Record. Все материалы по специальном проекту были направлены в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннесса, которая объявит результаты в июне текущего года.