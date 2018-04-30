Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, на которых можно ездить без прав

Практически каждому человеку известно, что для управления автомобилем нужно получить водительские права. Но к примеру, в Австралии и ряде европейских стран сейчас дела обстоят немного иначе и там за руль настоящего автомобиля можно сесть, получив только специальный сертификат. Его можно получить в специализированной автошколе, которая научит ездить на автомобилях Bellier и им подобным.

За руль таких авто можно садится после достижения 16 лет и для таких молодых водителей есть достаточно большой выбор моделей, а среди таких Bellier Jade Classic и Bellier Jade Racing.

Эти модели между собой отличаются внешностью и элементами салона. А вот мотор у них одинаковый, это дизельный ДВС объёмом 523 кубических сантиметра, который позволяет разгонять автомобиль до 45 км/ч. Стоимость этих двухместных моделей в ЕС составляет от 9900 евро.



Но только двумя этими моделями рынок не ограничивается, ведь есть еще Bellier B8, который очень похож на «Фиат» 500 и Aixam Minauto, последний является самым доступным автомобилем так как его цена составляет 8 999 евро.

Для тех кому нужно перевести небольшой груз Bellier еще предлагают небольшой грузовик Docker, к нему права тоже не требуются.

Стоит отметить, что все перечисленные автомобили технически практически не отличаются друг от друга, и у всех у них моторы небольшого объёма и ограничение скорости, при этом это полноценные автомобили у некоторых в качестве опций можно заказать кондиционер.

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