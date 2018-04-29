Volkswagen обновила бюджетный седан Volkswagen Voyage

Первые фотографии с обновленной моделью уже появились в Сети. Обновление было подготовлено для седана в Южной Америке, где его презентация состоится уже в следующем месяце.

Четырехдверка создавалась на основе хэтчбека VW Gol, а новое поколение последнего создавалось на базе европейской версии Polo.

Последнее обновление для седана было в 2016 году, и судя по фото в новом обновлении седан получит иной передний бампер, новую радиаторную решетку и оптику.

При этом в салоне изменений не ожидается, а вот моторной гамме появится новый двигатель. Этим мотором окажется атмосферный EA211 1.6 MSI, который станет заменой EA111 1.6 MSI.

Новый двигатель будет работать как на бензине (110 л.с.), так и на этаноле (117 л.с.). Среди трансмиссий станет доступна пятискоростная механическая коробка или 6-ступенчатый автомат. В линейке двигателей останется и EA211 1.0 MPI.