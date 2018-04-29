Тюнеры из Германии подготовили свой пакет доработок доя пикапа Volkswagen Amarok. С этим апгрейдом автомобиль будет подготовлен для экстремального бездорожья.

Так, Volkswagen Amarok получил экстремальную версию от BBM Motorsport. С доработками, улучшающими внедорожные качества, пикап будет оценен на 20 тысяч евро дороже (более 1,5 млн рублей).

Именно столько стоит пакет доработок. Тюнеры из BBM Motorsport предложат колесные диски размером 18 дюймов, резину Cooper STT Pro, а еще они поднимут подвеску на 100 мм.

Еще среди изменений будут предложены 30-миллиметровые расширители колеи, кенгурятник, защита днища, светодиодные лампы, а также шноркель.

Силовую установку автомобиля также доработают и стандартный трехлитровый дизельный мотор в результате выдаст 265 лошадиных сил мощности при 620 Нм крутящего момента.