Эксперты назвали Топ-10 самых надежных автомобилей в мире

Основой для рейтинга, в который вошли только самые надежные автомобили, стали данные нескольких крупных и авторитетных организаций.

В частности, речь идет о таких организациях как немецкая Dekra и ADAC, американская Consumer Reports, а также российская CarPrice.

Рейтинги этих компаний составляются на основе опроса владельцев автомобилей, а также личного опыта использования автомобилей. Также в рейтинге на последнюю строчку определили Audi А1.

У этой модели есть недостаток в виде коррозии колесных дисков и оптики, которая может перекосится со временем. С пробегом до 150 тысяч километров самым надежным автомобилем назвали Audi A6.

Без серьезных поломок может прослужить автомобилисту кроссовер Honda CR-V, который окажется лучшим с пробегом более 300 тысяч километров.

Следом за этим кроссовером по надежности оказался Lexus RX, причем он признан лучшим среди автомобилей своего сегмента. В течении пяти лет можно без проблем ездить на компактвэне Mercedes-Benz B-Class.

Еще надежным автомобилем называют Mercedes-Benz GLK, только лучшим он будет в своем классе. В категории автомобилей возрастом до трех лет самым надежным считается Porsche 911, а Smart ForTwo надежной назвали российские эксперты. На второй и первой строчка ТОП-10 оказались Toyota Camry и Toyota Prius.