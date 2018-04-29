На видео показали гонку двух автомобилей, а именно заезд 13-летнего спорткара Honda NSX нового хот-хэтча Civic Type R.
13-летний суперкар Honda NSX и новый новый хот-хэтч сравнили в дрэге
29.04.2018 17:28
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Обе модели должны были сразится в заезде по прямой со скорости 80 км/ч, а также торможении со 113 км/ч.
Honda NSX, оснащенный шестицилиндровым 3,2-литровым двигателем смог выиграть только в первом соревновании, а вот в остальных он уступил новому Civic Type R.
Последний оснащен турбированным двигателем мощностью 320 лошадиных сил.
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