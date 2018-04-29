13-летний суперкар Honda NSX и новый новый хот-хэтч сравнили в дрэге

На видео показали гонку двух автомобилей, а именно заезд 13-летнего спорткара Honda NSX нового хот-хэтча Civic Type R.

Обе модели должны были сразится в заезде по прямой со скорости 80 км/ч, а также торможении со 113 км/ч.

Honda NSX, оснащенный шестицилиндровым 3,2-литровым двигателем смог выиграть только в первом соревновании, а вот в остальных он уступил новому Civic Type R.

Последний оснащен турбированным двигателем мощностью 320 лошадиных сил.