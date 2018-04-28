Ford вывела на тесты обновленный внедорожник Ford Everest

Обновленный американский внедорожник был замечен на тестировании, которые проходят в США. Фото автомобиля уже опубликовали в Сети.

Обновленный внедорожник будет позиционироваться как автомобиль 2019 модельного года. Отличаться от предшественника он будет измененной решеткой радиатора, обновленными бамперами с серебристыми накладками, а также в нем появятся оригинальные легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов.

Моторная гамма будет представлена прежними силовыми агрегатами. Так, в линейке двигателей будет дизельный 2,2-литровый 160-сильный двигатель и двухлитровый турбированный мотор EcoBoost с отдачей 245 л.с.

При этом среди трансмиссий станет доступен новый десятискоростной автомат.