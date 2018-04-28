Названы самые популярные автомобильные бренды в Москве

Рейтинг самых популярных автомобильных брендов на рынке Москвы был составлен на основании данных по продажам за первый квартал 2018 года.

За отчетный период на московском рынке было продано в общей сложности 48,5 тыс. новых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Лидирует на столичном рынке марка KIA, дилеры которой реализовали 7 484 автомобиля. Второй показатель оказался у компании Hyundai, которая продала 5 254 автомобиля.

В тройке лидеров расположилась немецкая компания Volkswagen. Её дилеры в Москве продали 3 617 автомобилей.

Чешская Skoda и японская Toyota расположились в первой пятерке с результатами 3297 и 3127 проданных машин, сообщает «Автостат».

Также в рейтинге оказались: Mercedes-Benz (3126 авто.), Nissan (2860 ед.), Renault (2715 шт.), BMW (2590 авто.) и LADA (2211 ед.).