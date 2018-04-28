Компания Ford для нового кроссовера возродит название Maverick

Как стало известно, название Maverick марка Ford возродит для нового кроссовера, а ранее под ним выпускали компактный заднеприводный автомобиль, а также европейскую версию первого поколения кроссовера Escape.

Подробностей о новинке с возрожденным названием сейчас нет. Между тем напомним, что Ford в скором времени возродит внедорожник с названием Bronco.

Этот автомобиль появится на рынке через два года. По предварительным данным, внедорожник Ford Bronco будет основан на платформе, которая использована для следующего Ford Ranger.

Эта платформа позволит использовать не только стандартные ДВС, но и гибридную силовую установку. В компании намерены подготовить гибридную модификацию Ford Bronco, однако она выйдет немного позднее, чем вариант с обычным ДВС.

Этим ДВС станет 2,7-литровый двигатель EcoBoost с шестью цилиндрами. Мощность двигателя составит 325 лошадиных сил.