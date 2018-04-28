Volkswagen не намерен отказываться от седанов и хэтчбеков

Немецкий автопроизводитель решил не поступать как его конкуренты и оставить в модельном ряду седаны и хэтчбеки.

Недавно Ford сообщал, что пересмотрит свой модельный ряд и оставит в нем только кроссоверы, внедорожники и пикапы.

В свою очередь Volkswagen не намерен отказывается от седанов и хэтчбеков. Как рассказали представители автопроизводителя, у седанов есть ряд преимуществ перед кроссоверами.

По словам руководителя американского подразделения Volkswagen Хайнриха Вобкена, седаны обладают лучшей аэродинамикой в сравнении с кроссоверами, а это очень важно при создании электрического автомобиля.

Также представитель марки заявил, что у седаны и хэтчбеки компании пользуются стабильным спросом.