Jeep выпустила последний внедорожник Jeep Wrangler JK Rubicon Unlimited‍

Американская компания завершила производство третьего поколения Wrangler с индексом JK. Эта модель на конвейерной линии пробыла с 2006 года.

Как сообщает пресс-служба Jeep, последней версией Wrangler JK стал белый Rubicon Unlimited.

Wrangler JK представили в 2006 году. Тогда модель впервые получила четырехдверный вариант модели, которая как известно сначала не пользовалась большим спросом.

За историю существования Wrangler JK с конвейерной линии сошло 1,2 млн внедорожника, причем больше всего компания произвела именно четырехдверных моделей.

В конце прошлого года был представлен новый Jeep Wrangler с индексом JL. Эта модель построена на новой платформе, за счет которой в моторной гамме появился гибридный мотор, но и рамная конструкция была сохранена.