«Авто.ру» открыл в Москве центр по продаже подержанных автомобилей‍

Теперь в столице появился первый центр сервиса «Авто.ру», в котором будет осуществляться продажа подержанных автомобилей.

Новый центр носит название «Проверенные автомобили Авто.ру» и в нем можно будет проверить автомобиль, оценить и продать его.

Уже сейчас в центре есть авто в пробегом, которые доступны для покупки. На продажу в центре выставят только те машины, которые находятся в хорошем состоянии, без серьезного ремонта кузова и с документами.

Компания купит автомобиль по цене близкой к рыночной. Техническая и юридические проверки автомобилей будут осуществляться в трех центрах диагностики «Авто.ру», расположенных в Москве. При необходимости компания предоставит сервис выездного осмотра.