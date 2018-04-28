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Geely осенью привезет в РФ кроссовер Geely Atlas с турбомотором

Новости
28.04.2018 17:24
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Зимой на российском рынке появился новый флагманский кроссовер Geely Atlas. Эта модель собирается в Беларуси на новом заводе «Белджи».

Как и предполагалось, модель в России пользуется спросом и сейчас она доступна по цене от 1 029 990 рублей.

Базовая версия оснащается 2,0-литровым 139-сильным мотором с механической коробкой передач. Вторая версия с 2,4-литровым 149-сильным двигателем уже комплектуется автоматической трансмиссией. Цена этой версии у российских дилеров стартует от 1 239 990 рублей.


В октябре до российского рынка доберется еще и версия Geely Atlas с турбомотором. Как удалось узнать порталу «Колёса.ру», это будет 1,8-литровый ДВС.

В Китае этот двигатель предлагается в двух вариантах форсировки — 163 или 184 л.с. Какая версия турбомотора будет предлагаться в России пока неизвестно, но предполагаться что самая мощная.

Кроссовер Geely Atlas уже стал бестселлером марки Geely в России

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