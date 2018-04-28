«АвтоВАЗ» остановит производство на 2 недели

В период с 3 по 14 мая конвейерная линия по производству автомобилей Лада будет остановлена.

Как сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ» останавливает производство LADA на майские праздники.

Сотрудники компании отправятся в корпоративный отпуск, а производство автомобилей на заводе LADA Ижевск также будет приостановлено.

Производство возобновят 14 мая, а работники компании выйдут из запланированного отпуска 10 мая.

Отмечается, что во всех дилерских центрах все модели и их комплектации будут доступны, так как компания заранее обеспечила их наличие.

В период корпоративного отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» продолжат плановую модернизацию оборудования, а также проведут необходимые ремонтные работы.