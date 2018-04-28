В период с 3 по 14 мая конвейерная линия по производству автомобилей Лада будет остановлена.
«АвтоВАЗ» остановит производство на 2 недели
28.04.2018 17:10
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Как сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ» останавливает производство LADA на майские праздники.
Сотрудники компании отправятся в корпоративный отпуск, а производство автомобилей на заводе LADA Ижевск также будет приостановлено.
Производство возобновят 14 мая, а работники компании выйдут из запланированного отпуска 10 мая.
Отмечается, что во всех дилерских центрах все модели и их комплектации будут доступны, так как компания заранее обеспечила их наличие.
В период корпоративного отпуска на предприятиях «АвтоВАЗа» продолжат плановую модернизацию оборудования, а также проведут необходимые ремонтные работы.
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