Детские автокресла: советы, критерии выбора, популярные бренды

В связи с тем, что с каждым годом всё больше семей покупают автомобиль, детские автокресла – необходимое приобретение для каждой семьи, в которой есть малыши возраста до 12 лет. Автокресла для детей – прежде всего, наилучший способ обезопасить малышей от различного рода травм во время поездки или уменьшить их число и в случае ДТП

А ещё это возможность уверенной езды взрослых, в то время как ребёнок надёжно зафиксирован в автокресле, а не перемещается по салону автомобиля

Детские автокресла: критерии выбора, популярные бренды

Выбор автокресла во многом зависит от веса ребёнка, его роста, а также длительности поездок, совершаемых на машине. В том числе и от условий дорожного движения на регулярном маршруте родителей.

Автокресла для детей регулярно испытываются на надёжность, как самими производителями, так и независимыми организациями. Ведь безопасность – один из самых наиважнейших характеристик для автокресел.

Также кресло должно быть максимально удобным для вашего ребёнка, особенно если речь идёт о длительных передвижениях на автомобиле.

Параметры выбора детских автокресел

Категория (масса ребёнка)

Исходя от массы малыша детские кресла подразделяют на такие весовые категории: 0 (до 10 кг), 0+ (до 13 кг), 1 (от 9 до 18 кг), 2 (от 15 до 25 кг) и 3 (от 22 до 36 кг).

Угол наклона спинки

Регулировки угла наклона спинки позволяет ребёнку не только бодрствовать во время поездок, но и спать прямо в автокресле. Регулируя наклон спинки, вы сможете подобрать наиболее комфортное положение для малыша. Современные автокресла для детей, как правило, имеют до 15 положений спинки.

Тип крепления

На сегодняшний день больше всего распространены 2 типа крепления автокресла. Это система Isofix для детей массой до 18 кг (предусмотрена в современных автомобилях) и фиксация ремнями безопасности самого автомобиля — для более взрослых детей.

Дополнительная защита

Прежде чем купить детское автокресло для своего ребенка, убедитесь, что в нём предусмотрена дополнительная защита для плеч и головы, защита от боковых ударов. Особенно это актуально для длительных поездок или частому передвижению по дорогам с высокой частотой ДТП.

Преимущества автокресел известных брендов

Сегодня наиболее популярны детские автокресла Romer, Maxi Cosi, Chicco, Nania, Bebe Confort.

Автокресло Romer одно из самых надёжных. В этом вы убедитесь, посмотрев краш-тесты различных стран. Производство Romer отличается весьма широким модельным рядом автокресел. Кстати, именно специалисты Romer изобрели крепление Isofix, которое стало стандартом международного образца. Немецкий бренд Romer постоянно работает над усовершенствованием автокресел. Доказательством этому служит наличие около 200 патентов в изготовлении автокресел и сотрудничество с такими автопроизводителями, как Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes Benz и Volvo.

Автокресло Chicco изготовляется в Италии. Считается одним из самых удобных в эксплуатации кресел. Его легко переносить за счёт прорезиненной ручки, оно также обладает совместимостью с прогулочными колясками Chicco. Особенностями автокресел этого производителя являются вкладки – уменьшители для новорожденных и наличие центрального замка на ремне безопасности, благодаря которому исключается неправильное пристёгивание малыша.

Автокресла для детей французской марки Bebe Confort многим полюбились за небольшой вес и мобильность в переноске.

Если вы ищете бюджетный вариант для коротких поездок в пределах города, вам отлично подойдёт автокресло Nania. Оно не только доступно в цене, но и отличается хорошей защитой от боковых ударов, что подтверждено результатами краш-тестов.

Автокресло Maxi Cosi – отличный вариант для длительных поездок

Оно обеспечивает максимальную защиту и считается одним из самых комфортных для малыша.

Модели Maxi Cosi обладают дополнительной защитой головы ребёнка.

Если вы уже определились, какое купить автокресло, обратите внимание на дополнительные аксессуары к ним.

Советы по установке и эксплуатации детских автокресел

Во-первых, рекомендуем устанавливать автокресла для детей на заднем сидении, оно намного безопасней, чем переднее.

Во-вторых, детей до 1 года следует перевозить обратно направлению движения автомобиля. Так как у малыша до года ещё не окрепшие мышцы шеи.

В-третьих, если в вашей семье больше одного автомобиля, советуем купить автокресло в каждый автомобиль, чтобы не приходилось каждый раз переносить и устанавливать детское кресло из одной в другую машину.

В противном случае, выбирайте лёгкое и удобное в переноске (с прорезиненной ручкой) кресло. И проявляйте максимальную бдительность, чтобы не забыть зафиксировать автокресло в машине.