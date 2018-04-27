Второе по счету поколение электромобиля Nissan Leaf побывало на краш-тесте Euro NCAP, причем автомобиль впервые проходил тесты на безопасности по новой методике испытаний.

В результате новый Nissan Leaf получил высший балл за краш-тест от Euro NCAP – 5 и 5 возможных баллов.

У автомобиля оказалось хорошей защита водителя и пассажира во время удара о несминаемый барьер.

Немного хуже, но тем не менее хорошие результаты защиты детей и пешеходов, а также была отмечена отличная работа электронных помощников.

Еще во время краш-теста специалисты отметили отличную работу системы экстренного торможения Nissan Leaf.