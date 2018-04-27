В Пекине дебютировал электрический кроссовер Hongqi E-HS3

В рамках Пекинского автосалона марка Hongqi представила новую модель. На мотор-шоу показали модель Hongqi E-HS3, оснащенную полностью электрической силовой установкой, при этом серийный вариант этого автомобиля получит еще и обычные ДВС.

Новинка создавалась с дизайном от концепта U-Concept, представленного в прошлом году на автосалоне в Шанхае.

В основе электромобиля расположилась новая платформа, правда подробностей о ней в компании не раскрыли.

Электрический кроссовер сможет на одной подзарядке проехать 390 километров, а разгон от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за шесть секунд. Больше подробностей о новинке компания раскрывать не стала.