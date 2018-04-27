Внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet в РФ продают за 85 млн

Самая дорогая версия внедорожника Mercedes-Maybach G 650 Landaulet из лимитированной серии появилась в продаже в Москве в АВИЛОНе.

Как известно, лимитированная версия автомобиля была распродана, а последний её экземпляр был реализован на специально организованном аукционе.

Тем не менее, как стало известно журналистам портала «ТвоёАвто», у россиян вновь появилась возможность приобрести новенький Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Автомобиль спецверсии доступен в АВИЛОНе за 85 миллионов рублей. Максимально оснащённый внедорожник в кузове Landaulet предлагается в цвете magno.

Под его капотом располагается 12-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 630 л.с. Выставленный на продажу образец имеет пробег всего 1 000 км.

Напомним, что презентация Mercedes-Maybach G650 Landaulet состоялась в феврале прошлого года. Тираж автомобиля был ограничен 99 экземплярами.