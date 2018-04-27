Российский рынок LCV в марте остался на 6-м месте в Европе‍

Российские продажи легких коммерческих автомобилей составили 10 728 единиц, что на 7,6% больше.

В результате российский рынок LCV в марте занял шестое место в Европе, уступив место итальянскому рынку, где объёмы реализованных коммерческих авто составили 16 500 штук, что на 4,7% меньше.

Первым по объёму продаж стал рынок Великобритании, где продажи составили 59754 авто, что на 5,6% меньше, чем в марте 2017 года.

При этом в целом европейские продажи LCV составили 226 880 штук, что на 2,5% меньше. На втором месте оказалась Франция с результатом 48 097 проданных LCV в марте, что на 8,2% больше.

Третий показатель у Германии, где было продано 25 109 легких коммерческих автомобилей, что на 6,7% меньше. Четвертая строчка оказалась за Испанией с показателем 19141 проданный автомобиль, что хуже на 2,1%.