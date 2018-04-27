Nissan улучшила условия лизинговых программ Nissan и Datsun

Улучшенные условия лизинговых программ Nissan и Datsun создавались для корпоративных клиентов и они уже действуют сейчас.

Как сообщили в пресс-службе компании Nissan, теперь процентные ставки по программам Nissan Лизинг и Datsun Лизинг снижены на два процентных пункта.

Условиями лизинга становится приобретение автомобиля на срок от года до пяти лет с первоначальным взносом от 10 до 49 процентов.

У клиентов также есть возможность воспользоваться программой 0% при авансе 20% сроком на 1 год, хотя ранее этой программой можно было воспользоваться при авансе 30%.

Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров марок в России.

Напомним, что автодилеры Nissan за период январь-март 2018 года реализовали 18 084 автомобиля, что на три процента выше. Под маркой Datsun было реализовано 5 531 модель, что на 16% больше.