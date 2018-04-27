Универсал и седан Mercedes-Benz E-Class получили «заряженные» версии‍

Седан и универсал семейства E-Class получили долгожданное обновление и теперь у них есть «заряженная» версия с индексом E53. Mercedes-Benz показала обновленную «четырехдверку» и универсала E-серии, в которых основные изменения произошли в интерьере и под капотом.

Теперь E-Class предлагается в модификации Mercedes-AMG E53. Под капотом «заряженной» серии установлен твин-турбо мотор объёмом 3,0-литра, отдача которого составляет 441 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

В паре с высокопроизводительным мотором работает стартер-генератор EQ Boost, который добавляет еще 22 л.с. и 250 Нм. Трансмиссия у моделей только одна и это 9-ступенчатый «автомат».



По заявлению компании, Mercedes-AMG E53 от 0 до 100 км/ч разгоняются за 4,5 секунды, что на 0,1 секунду быстрее, чем предыдущая версия с индексом E43.

Самая дорогая версия Mercedes-AMG E53 в Германии будет стоит 79,2 тыс. евро. Продажи новинок стартуют через несколько месяцев, а когда они появятся в России, пока не сообщается.