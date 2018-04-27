В РФ на 1000 жителей приходится 293 легковых автомобиля‍

293 легковых автомобиля приходится на 1000 россиян в среднем по РФ, тогда как в зависимости от региона показатель меняется.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в среднем на территории РФ на 1000 россиян приходится 293 легковых автомобиля по состоянию на 1 января 2018 года.

При этом показатель существенно меняется в зависимости от региона. Например, в Карелии на тысячу жителей приходится 353 автомобиля.

Этот регион является лидером по числу легковушек на 1 000 человек. Следом за Карелией оказались Псковская и Калужская области с показателем 351 и 350 автомобилей.

В целом среднему показателю по России соответствует 38 регионов. Самый низкий показатель по России оказался в Чечне, где на тысячу жителей приходится 137 автомобилей, а в Ингушетии и Дагестане это 151 и 178 машин.